きょう未明、東京・文京区にある3階建てのビルで火事がありました。このビルの一室に住む50代の男性1人が意識がない状態で助け出されましたが、現在は意識はあるということです。午前1時半前、文京区湯島の飲食店などが入る3階建てのビルで、「煙が出ている」と男性から119番通報がありました。警視庁と東京消防庁によりますと、3階にある事務所兼住宅の一室から火が出て、およそ9時間後に消し止められましたが、火元の部屋と隣り