歌手・タレントの研ナオコ（72）が29日、自身のインスタグラムを更新。「我が家にも芝桜が咲きました」と明かし、自宅の様子を動画で紹介した。【動画】「色鮮やかで可愛い」「ナオコさんのお衣装みたい」芝桜が咲き誇る自宅ショット披露の研ナオコ鮮やかなピンクの芝桜が咲き誇る、花壇らしきスペースを披露。ハッシュタグでは「#5年前に #実家から貰ってきた #芝桜」と明かしている。コメント欄には「わぁーとっても素敵で