中東情勢の混乱が続くなか、国債も売られました。住宅ローン金利などにも影響する長期金利は2.39%まで上昇し、およそ27年ぶりの高い水準となっています。きょうの債券市場で長期金利の代表的な指標である10年物国債の利回りは一時、2.39%まで上昇しました。1999年2月以来、およそ27年ぶりの高い水準です。国債は売られて価格が下がると、利回りが上昇する仕組みです。中東情勢をめぐる混乱に伴って原油価格が上昇していることにく