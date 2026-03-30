ダンス&ボーカルグループ・Da-iCEの花村想太（34）が、Da-iCEの動画コンテンツが見られる『Da-iCE CUBE』のオリジナルバラエティ 新ソロ企画「神様といっしょ」に登場。自慢の“愛車”をヤフーオークション（ヤフオク）に出品することを発表した。【写真】こちらの愛車も「セクシーでカッコ良すぎです」…赤×黒がかっこいいDa-iCE花村想太の愛車動画冒頭、以前の同チャンネルの動画で、新たな愛車『ハーレーダビッドソン