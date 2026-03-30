京都府南丹市で3月23日から行方不明になっている男子児童の通学用かばんが、山の中で見つかっていたことが分かりました。 【写真を見る】【南丹市小５行方不明】山中で黄色い通学用のかばん「ランリュック」見つかる警察が40人態勢で捜索京都・南丹市 警察などによりますと、南丹市立園部小学校5年の安達結希さん（11）は3月23日の午前8時ごろ、父親が車で学校のそばまで送り届けたのを最後に行方が分からなくなっていま