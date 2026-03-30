新潟市西蒲区で小中学生の“じゃんけん”のチャンピオンを決める大会が開かれました。大会は、じゃんけんを通じて子ども同士のコミュニケーションや交流を深めようと、去年始まり今回で2回目です。3月29日は新潟市西蒲区内の小学校と中学校からクラス内での選抜戦を勝ち抜いた約80人が参加。『にしかんぐー』のかけ声とともに、1回勝負のじゃんけんに挑みました。【実行委員長 小原康人さん】「大人でも子どもでも、共