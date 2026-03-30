週明けの日経平均株価は、イラン情勢の先行きへの懸念から、一時2800円を超えて急落しました。【映像】日経平均株価 ことしの最安値を更新実況「午前9時過ぎですが日経平均、取引開始直後から2500円以上値を下げています」】日経平均の下げ幅はその後2800円を超え、ことしの最安値を更新しました。イラン情勢の長期化による世界経済への悪影響が懸念されています。一方、外国為替市場で基軸通貨とされるドルが買われ、1年8カ