タレントの井上晴美（51）が29日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。田舎暮らしの“タクシー事情”について語った。90年代にグラビアで一世を風靡（び）した井上は現在、長男（18）長女（16）次女（14）の3人の子供と熊本に移住し、シングルマザーとして生活している。さとう珠緒が「UberEats（ウーバーイーツ）とか頼む？」と聞くと、井上は「なんですか、そのUberEats