鳥取地検米子支部は30日までに、昨年夏の高校野球甲子園大会の優勝校などを予想する賭博をしたとして、賭博開帳図利容疑で逮捕された特定抗争指定暴力団山口組系組幹部（55）と賭博疑いで逮捕されていた24〜44歳の男性6人を不起訴処分とした。処分は26日付。地検によると、処分理由は暴力団幹部が嫌疑不十分、男性6人が起訴猶予としている。鳥取県警米子署が2月に7人を逮捕していた。