3人組ロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」の大森元貴がプライベート感あふれる写真を公開し、独特な世界観が反響を呼んでいる。【映像】大森元貴の激変した姿や最新ショット（複数カット）これまでもInstagramで、仕事のオフショットや日常について発信してきた大森。2025年9月には、NHK連続テレビ小説「あんぱん」で作曲家・いせたくや役を演じた際の“激変”ショットを公開し、「別人級」「ギャップがすごい」と話題になってい