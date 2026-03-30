◇MLB ブルージェイズ5-2アスレチックス(日本時間30日、ロジャース・センター)ブルージェイズで岡本和真選手が12打席目にして初本塁打＆初打点を記録しました。メジャーデビューで2安打、2戦目でもヒットを記録していた岡本選手は、3戦目、4回先頭打者で打席に立つと2球目の低めのストレートに合わせ振り抜き打球はライトスタンドへアーチを描きました。岡本選手は「しっかりと捉えられたのでホームランかなと思いました。まず1日1