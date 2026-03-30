陸上自衛隊善通寺駐屯地（香川県善通寺市）は30日、松山市の飲食店で店長と従業員に暴行し負傷させたとして、第14通信隊の徳丸幸汰陸士長（22）を停職4カ月の懲戒処分とした。駐屯地によると、陸士長は2024年9月8日、松山市の飲食店で店長の顔面を殴ったり従業員にかみついたりする暴行を加え、けがを負わせた。同日、傷害の疑いで愛媛県警に現行犯逮捕され、その後不起訴となっていた。駐屯地の調べに「酩酊していて覚えてい