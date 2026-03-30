Mr.Childrenの桜井和寿（56）が29日に放送されたTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）に出演。ライブ中の衣装について語った。桜井へのインタビューに備え、ライブDVDを総チェックしたという番組は数々の“ライブあるある”を発表。ライブ中の桜井の服装について、Vネックの着用率が「91・3パーセント」と明かされた。これに桜井は「へ〜そうなんだ」という薄い反応だったが、その理由を「猫背なんで、（首元が）丸いと