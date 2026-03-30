パキスタンのダール外相は、イランを巡る戦闘の終結に向けたアメリカとイランの協議をパキスタンの仲介で「数日中に開催する」と表明しました。【映像】攻撃を受けたイランの様子パキスタン・ダール副首相兼外相「パキスタンは数日中に両国間の有意義な協議を開催し、仲介役を務めることを光栄に思う」パキスタンのダール外相は29日、アメリカとイランの協議について、仲介役として「双方の信頼を得ている」と述べたうえで、「