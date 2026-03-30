メーガン妃を批判した元英国首相のリズ・トラス氏が、メーガン妃とヘンリー王子のファンから猛烈な抗議を受けている。英紙ミラーが２９日、報じた。英国史上最短となるわずか４５日間で首相の座を降りたリズ・トラス氏は、夫妻が王室の公務に復帰するのではないかという憶測が飛び交う中で記者から、ヘンリー王子とメーガン妃が英国を含む国外で公務を行うことを支持するかどうか質問された際に「それは国王と他の王室メンバー