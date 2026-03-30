４月１６日に東京・後楽園ホールで行われる鉄人・小橋建太（５８）の完全プロデュース興行「ＦｏｒｔｕｎｅＤｒｅａｍ１１」でカードの変更が３０日までに発表された。６人タッグマッチで出場を予定していたダガが欠場となり、代わりに清宮海斗が出場する。新たなカードは秋山準＆清宮＆小田嶋大樹ＶＳ拳王＆谷口周平＆タイタス・アレクサンダーとなった。小橋は自身のＸで３０日「清宮海斗選手に決まりました。ダガ選手