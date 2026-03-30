フリーアナウンサーの石井亮次（４９）がＭＣを務めるＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ〜ＧｏＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」（月〜金曜午後１時５５分）が、関東、関西、名古屋の３地区で２０２５年度（４月〜３月）の平均視聴率トップを獲得したことがわかった。関東地区で個人全体２・３％、世帯４・６％、関西地区で個人全体２・４％、世帯４・６％を記録。番組制作のＣＢＣテレビがある名古屋地区でも個人全体２・３％、世帯４・７％を