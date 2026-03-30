阪神は３０日、福島圭音外野手（２４）と支配下選手契約を結んだことを発表。背番号は「１２６」から「９２」に変更となる。福島は球団を通じて「嬉しい気持ちもありますが、ここからが本当の勝負だと思っています。初心を忘れず、そして、ここまで支えてくださった多くの方々への感謝の気持ちを胸に、これからも自分らしく全力プレーで頑張っていきたいと思います」とコメントした。白鴎大から２０２３年育成ドラフト２位で