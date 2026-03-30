俳優の三田村邦彦が３０日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。４月１日から厳罰化される、自転車違反の一部ルールについて、疑問の声をあげた。４月１日から、自転車に「交通反則通告制度」が適用される。２人乗りや信号無視、スマホを見ながらの、ながら運転などの違反行為に罰金が科される。ただ、その中でも専門家の間でも問題となっているのが歩道運転の厳罰化。車道ではなく、歩道を走った場合、罰金６０００円が科され