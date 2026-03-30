【モデルプレス＝2026/03/30】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）がエンポリオ アルマーニ 2026年春夏メンズコレクション「ORIGINS」のスペシャルビジュアルに登場。コラボレーションソングとして、INI初の全編英語歌詞による新曲「Sand Castle」が起用された。モデルプレスでは、都内で行われた取材会にてメンバーにインタビューを実施し、楽曲やファッションへの思いを聞いた。【写真】INI、サプライズに涙◆INI、