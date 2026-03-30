【モデルプレス＝2026/03/30】Travis Japanの七五三掛龍也が、「GIANNA BOYFRIEND #11」SPESIAL EDITION版（3月30日発売／ナンバーセブン）の表紙を飾った。【写真】トラジャ七五三掛龍也を「綺麗」と絶賛した人気女優◆繊細で高貴な七五三掛龍也今号では「PIVOTAL MOMENT〜新章の幕開け〜」のテーマのもと、アーティストとして、新しいステージへ踏み出す七五三掛をキャッチ。甘く美しいマスクの奥に宿る、強さとミステリアスが融