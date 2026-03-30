【モデルプレス＝2026/03/30】俳優の窪塚洋介と亀梨和也が、「GIANNA BOYFRIEND #11」通常版（3月30日発売／ナンバーセブン）の表紙を飾った。【写真】窪塚洋介＆亀梨和也のワイルドな姿◆窪塚洋介＆亀梨和也“究極のシブさ”世代や性別を超えた人気を博し、確固たるスター性を兼ね備えた2人が魅せたのは、自然体でありながら、その場の空気を一瞬で変えてしまうような、成熟した大人の余韻。撮影のテーマには「MATURE AND CALM〜