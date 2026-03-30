【モデルプレス＝2026/03/30】ファミリーマートでは、人気オムライス専門店「ラケル」監修の冷凍食品「ラケル監修 特製トマトソース チキンオムライス」をリニューアルし、3月31日（火）から全国のファミリーマート約16,400店舗で発売する。【写真】ファミマ、銀座コージーコーナーと初コラボ◆冷凍オムライス刷新、ふわっと卵で美味しさ再定義今回のリニューアルでは、味の再現に加えて、「ふわっとした食感」に徹底してこだわり