【モデルプレス＝2026/03/30】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）の許豊凡が3月30日、日本テレビ系情報番組「DayDay.」（1部：月〜木あさ9時〜11時10分／金あさ9時〜10時25分）に生出演。サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（毎週木曜よる9時〜）の練習生へエールを送った。【写真】INIメンバー「日プ」制服姿の初々しい姿◆許豊凡「日プ新世界」練習生へ