かつての青春スター中村雅俊さん（75）が2026年3月28日に始まった「銀のマルシェpresents人生のワンステップ〜さぁ一歩踏み出そう！」（BS朝日）のナビゲーターを務めた。中村さんにとってのワンステップは「映画監督」だという。鎌田敏夫さんから「雅俊、お前が監督やれ」と言われ今までの日常とは違った世界に踏み出す人それぞれのワンステップについて紹介する新番組。初回に登場した中村さんは1974年に芸能界デビュー、翌年出