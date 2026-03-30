AI企業のAnthropicが、開発中の新しいAIモデル「Claude Mythos」に関する情報を誤って公開状態にしていたことが判明しました。この事実はコンテンツ管理システム(CMS)の構成ミスによるデータ漏えいによって明らかになったもので、AnthropicはClaude Mythosの存在を認め、記事作成時点では一部の顧客を対象にテストを行っていると説明しています。Exclusive: Anthropic ‘Mythos’ AI model representing ‘step change’ in power