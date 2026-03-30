テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は３０日、今季からメジャーに移籍したブルージェイズ・岡本和真内野手と、ホワイトソックス・村上宗隆内野手が２９日（日本時間３０日）、そろってホームランを放ったことを報じた。岡本は、本拠地・アスレチックス戦に「５番・三塁」でスタメン出場。３点リードした４回先頭の２打席目に、１ボールから先発右腕・モラレスの９６・４マイル（約１５５・１キロ