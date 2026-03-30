大相撲の春巡業が３０日、大阪・寝屋川市で本格的に始まった。同市出身の幕内・宇良（木瀬）、豪ノ山（武隈）が土俵に上がると大きな歓声が上がった。近くに四條畷市出身の幕内・朝紅龍、十両・朝翠龍（ともに高砂）にも大きな拍手が送られた。幕内以上で相撲を取る稽古は行われなかったが、稽古終了後には新巡業部長の高田川親方（元関脇・安芸乃島）が土俵上に関取を集めて話をした。その後は宇良ら大阪出身力士が子どもたちに