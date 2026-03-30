東京午前のドル円は１６０．４６円付近まで上昇した後、１５９．７８円付近まで押し戻された。イラン戦争を背景に原油高が続き、日本の貿易赤字や財政赤字の拡大見通しから円売り圧力が持続しているものの、三村財務官の円安けん制発言がドル円を圧迫した。三村財務官は「原油先物市場に加え為替市場においても投機的な動きが高まっている」、「この状況が続けばそろそろ断固たる措置が必要になる」との認識を示した。