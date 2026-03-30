３０日前引けの日経平均株価は前営業日比２４３６円９４銭安の５万０９３６円１３銭と続急落。前場のプライム市場の売買高概算は１２億６５５０万株、売買代金概算は３兆４４７３億円。値上がり銘柄数は３４、対して値下がり銘柄数は１４９０、変わらずは５銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は主力銘柄をはじめリスクオフ一色に染まり、日経平均は急落に見舞われた。中東情勢が一段と緊迫の度合いを強めるなか、前週末