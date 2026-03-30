「ＳＰＥＥＤ」の島袋寛子の躍動感あふれる姿にファンはくぎ付けになった。２９日にインスタグラムで「うれしくて、ちょっぴりおかしなひろこさんテーマは"躍動感"です！」とつづり、セットアップを着た島袋が長い髪の毛を持ち上げたり手を大胆に動かすショットをアップした。この投稿には「ど〜されましたぁ〜」「躍動感溢れてる」「可愛すぎて元気出た」「躍動感の七変化！」「テンションアゲ〜」「笑顔が最高に可愛らし