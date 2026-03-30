富士山のオーバーツーリズムや弾丸登山などの危険行為について対策を検討する協議会が25日、長泉町で行われました。協議会には環境省や静岡・山梨両県の職員山小屋関係者らが出席し、それぞれ、2026年の夏山シーズンで行う富士山オーバーツーリズムや弾丸登山の対策について報告しました。この中では静岡側の対策として、山頂に集中する登山者を分散させるため、新たに富士山麓の魅力を