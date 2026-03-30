山形県天童市で30日朝早く住宅火災があり、火元の家に住む70代の夫婦が病院へ運ばれました。いずれも軽傷だということです。阿部悠太郎記者「天童市の火災現場です。２階の屋根が大きくつぶれて火の強さがうかがえます」30日午前6時35分ごろ、天童市長岡の浅沼武さん方から出火し、住宅1棟が焼けたほか、近隣の建物のガラスが割れるなどしました。また、浅沼さん夫妻が病院へ運ばれましたが、いずれも軽傷だということです。 近隣