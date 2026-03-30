楽天・前田健太投手（３７）が３０日、楽天モバイル最強パーク宮城で行われた投手練習に参加し、キャッチボールなどで調整した。「（体調は）バッチリです。準備もしっかりしてきたので、いい状態で開幕を迎えられるかなと思います。毎年やることは変わらないんですけど。開幕に向けて、自分の登板日に向けてしっかりいい状態に仕上げることがまず一番大事で。今年に関しては新しいチーム、新しい環境というところで、その環境