静岡朝日テレビ（代表取締役社長小野瀬 雅久）はこのほど２０２５年度視聴率（２５年３月３１日〜２６年３月２９日）が静岡地区において個人全体、世帯ともに、全日・ゴールデン・プライムで単独１位を獲得したと発表した。【個人全体】※４年連続三冠６時〜２４時 全日 ３．８％１９時〜２２時 ゴールデン５．９％１９時〜２３時プライム ５．７％※全日は５年連続１位【世帯】※４年