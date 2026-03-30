アニメ映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』（1月30日公開）の新たな入場者特典が発表された。4月3日より10週目入場者プレゼント「キャラクターデザイン：pablo uchida描き下ろしクリアファイル」が配布される。【画像】絵柄そのキャラなの！？『閃光のハサウェイ』新たな特典のクリアファイルクリアファイルは、本作のキャラクターデザインを務める pablo uchidaさんによる描き下ろしイラストを使用。作