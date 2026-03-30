俳優の大和田伸也（78）が29日、自身のXを更新。“推し”のポケモンたちに囲まれた幸せショットを披露した。【写真】「みんな幸せそうですね」“推し”のポケモンたちに囲まれた幸せショットを披露した大和田伸也大和田は「この子たちといると、あたたかい #ぬい活」とつづり、ピカチュウやカビゴンなどさまざまなポケモンの“寝顔”のぬいぐるみに囲まれ、自身も幸せそうな寝顔のような表情の写真を投稿した。この投稿にフ