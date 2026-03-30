©ABCテレビ 日々の献立の悩みを、DAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」が4月で放送5年目に突入する。これを記念し、およそ50人の視聴者をスタジオに招いた初のスタジオ観覧収録を開催！その模様を4月6日(月)～10日(金)の5日間にわたって放送する。 自作のだし巻き玉子をフレンチトーストに間違われたDAIGO、リベンジなるか！？ 2022年4月4日(月)に放送が