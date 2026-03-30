俳優の賀来賢人とデイヴ・ボイル監督が手がけるホラー映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』（6月5日公開）より、不穏な空気をまとったムビチケビジュアルと場面写真が解禁された。【画像】木村多江がいい味出してる…そのほかの場面写真本作は、霊にまつわる怪奇現象を解決するべく、主演の穂志もえか演じる霊媒師・愛里が人里離れた洋館を訪れ、不気味な現象に巻き込まれていく物語。公開されたムビチケビジュア