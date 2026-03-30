◇MLB ブリュワーズ9-7ホワイトソックス(日本時間30日アメリカンファミリー・フィールド)ホワイトソックスの村上宗隆選手が2番ファーストで先発出場。デビューから3戦連続ホームランを放ち、指揮官も褒めちぎりました。初回、先頭打者のチェース・マイドロス選手に続き、村上選手もしっかりボールを見極めて四球。その後、4番のコルソン・モンゴメリー選手の満塁ホームランが飛び出し、幸先よく4点を先制します。2回には右腕ブラン