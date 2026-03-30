きょうの県内は晴れて、気温は20度を超えているところもあります。富山市の松川べりでは、サクラを楽しむ人の姿が多くみられました。県内は高気圧に覆われおおむね晴れています。午前11時半までの最高気温は、富山空港で24.7度、富山市八尾町で23.5度など、県内10の観測地点のうち6地点ですでに20度を超えています。富山市の松川べりでは、ソメイヨシノの花が咲き進み、写真を撮ったり散歩したりして楽しむ人の姿が多く見られまし