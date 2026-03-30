能登半島地震で被災した高岡市伏木地区の復興を話し合う、2回目の会議がきょう開かれました。出町高岡市長「皆さんとしっかり議論して復興を何としても成し遂げたい」高岡市復興会議は、出町市長を会長に学識経験者、伏木地域の自治会や商盛会の代表などで構成されています。伏木の人口は、地震によって1割減っていて、20年後にはさらに3割減、40年後には5割減になると推計されています。市が今年実施した空き地の利活用に関する調