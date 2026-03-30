浜崎あゆみのライブ『ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 A -Scapegoat-』が、4月8日午後7時よりABEMAで独占生放送されることが決定した。あわせて、同放送の視聴チケットの販売が開始された。【写真】「可愛すぎる」「癒しだー」愛犬のグミちゃん＆ミルクくん今回のライブは、「そのタイトルが示す意味とは――“身代わり”なのか、“選ばれし存在”なのか。答えはまだ明かされない。けれど、この日本で始まるツアーには、これま