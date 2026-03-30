お笑いコンビ・ナイツ塙宣之のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ナイツ塙会長の自由時間」（２５日配信）で、相方の土屋伸之が「気付かれない」ことが話題になった。番組では、塙の弟子の田荒井優佑さんが進行を務め、今回のテーマとして、タレントの伊集院光がロッテのキャンプ取材に行き、佐藤都志也選手から声をかけられるも内山信二と間違われていたことをあげた。これに関連して塙自身が間違えられた、間違ったことはあるかを