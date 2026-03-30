お笑いコンビ・鬼越トマホークの金ちゃん（40）が29日配信のABEMA「チャンスの時間」（日曜後11・00）に出演。「パンクブーブー」佐藤哲夫（49）と「ちょんまげラーメン」きむ（38）のバトルについて語った。今回行われた企画は「高野正成の触ってはいけない柔らかい話」。触れても面白くできないデリケートな部分、通称「柔らかい部分」にまつわるエピソードを出演者が披露。イジッていいのか、イジッてはいけない柔らかい話