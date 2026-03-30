フリーの石井亮次アナウンサーがＭＣを務めるＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」（月〜金曜、午後１・５５）の２０２５年度（４月〜３月）平均視聴率が、個人全体２・３％、世帯４・６％となり、ＮＨＫを含む同時間帯で昨年に続き、年度トップを獲得したことが３０日、分かった。さらに関西地区、名古屋地区でも同様に首位に立ち、３冠を達成した。関西地区では個人２・３％、世帯４・６％をマーク。２０