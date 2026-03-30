新メンバーを迎えた8人体制で新たなスタートを切ったアイドルグループ「SAY-LA」。10作目のシングル「半透明スワロフスキー」のリリースを31日に控える中、メンバーの椎名ここがスポニチ東京本社でソロインタビューに応じた。グループの今の強み、自身の役割、そして4〜5月に控える「阪東名ツアー」への思い…。飾らない言葉の中から、持ち前の明るさでチームを支える姿が見えてきた。（「推し面」取材班）新メンバー3人が加わ