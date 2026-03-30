東京・池袋の「ポケモンセンター」で、21歳の女性店員が元交際相手の男に刃物で刺され殺害された事件で、警視庁は30日、男の自宅の家宅捜索を行った。広川大起容疑者は26日、豊島区池袋のサンシャインシティにある「ポケモンセンター」で、店員の春川萌衣さんの首などを刃物で刺して殺害したうえ、自分の首も刺して死亡しました。その後の捜査関係者への取材で、広川容疑者は、レジカウンターの出入り口付近にいた春川さんを刺した