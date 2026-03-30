フジテレビ伊藤利尋アナウンサー（53）が30日、メインキャスターを務める同局系情報番組「めざましテレビ」（月〜金曜午前5時25分）に出演。放送時間の拡大について、番組終了間際に本音を漏らした。情報番組「サン！シャイン」の終了に伴い、「めざまし」は放送時間を45分ほど拡大。この日から午前9時までの放送となった。番組終盤、「ノンストップ！」（（月〜金曜午前9時）MCのバナナマン設楽統と中継を結んでクロストーク。設