【週刊プレイボーイ15号】 3月30日発売 価格：紙版670円、デジタル版570円 【拡大画像へ】 集英社は「週刊プレイボーイ15号」を3月30日に発売した。価格は紙版が670円、デジタル版が570円。 今週の週プレは、本郷柚巴さんが表紙と巻頭グラビアに登場。また、ネクストブレイク女優・和内璃乃さんのグラビアに加え、グラビアレジェンド・天木じゅんから衝撃の発